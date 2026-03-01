Carlos Paz consolida su agenda anual con deporte y muestras

Villa Carlos Paz cerró febrero con una agenda que combinó deporte internacional, arte contemporáneo y fotografía, reafirmando su estrategia de posicionamiento como destino turístico permanente y no estacional.

El fin de semana, el Estadio Arena fue escenario de una edición histórica del Córdoba Summer de Jiu Jitsu, que reunió a más de 700 competidores de toda Sudamérica. Delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia y distintas provincias argentinas llegaron a la ciudad, generando un movimiento sostenido en hotelería, gastronomía y servicios.

La competencia, organizada por la Asociación Argentina de Brazilian Jiu Jitsu, se desarrolló en las modalidades Gi y No-Gi, y volvió a ubicar a Carlos Paz en el calendario deportivo regional. Desde el área de Turismo destacaron que este tipo de encuentros permiten romper la estacionalidad y sostener actividad económica durante todo el año.

En paralelo, el Espacio Mónaco fue sede del cierre de la temporada verano de la Asociación Civil de Artistas Visuales y Literarios. La propuesta “Antesala de Arte” transformó el ingreso del complejo en una galería contemporánea que integró artes visuales y literatura, junto al espectáculo “Soy Mestiza”, ganador del Carlos de Oro.

La muestra reunió a artistas locales como Julieta Montenegro, Miguel Gatti, Patricia Pozner, Rosana Stipisich, Raquel Flores, Nancy Gerbino, Adriana Arévalo, Mariela Ressia y Miguel Peirotti, consolidando un circuito cultural que también forma parte del atractivo turístico de la ciudad.

A esto se suma la apertura de la exposición “Mendoza absoluta: Ontología de la luz y el territorio”, del fotógrafo Leonardo Martín Pagano, que puede visitarse durante marzo en la Galería del Puente Uruguay con entrada libre y gratuita. Organizada por la Cámara de Turismo, la muestra amplía la oferta cultural para residentes y visitantes.

Con infraestructura deportiva de primer nivel, espacios culturales activos y una agenda continua de eventos, Villa Carlos Paz sostiene un modelo de turismo que combina espectáculo, identidad y movimiento económico durante todo el año.