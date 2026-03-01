Una muestra sobre Mendoza se exhibe en el Puente Uruguay

La Galería del Puente Uruguay inauguró la muestra fotográfica “Mendoza absoluta: Ontología de la luz y el territorio”, del artista Leonardo Martín Pagano, una propuesta que amplía la oferta cultural de Villa Carlos Paz durante marzo.

La exposición captura la esencia paisajística y lumínica de la provincia de Mendoza, proponiendo una mirada artística sobre su territorio y su identidad visual.

Organizada por la Cámara de Turismo, la muestra estará abierta al público con entrada libre y gratuita, permitiendo a vecinos y visitantes acceder a una experiencia cultural en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La iniciativa se suma a la agenda cultural que acompaña el movimiento turístico más allá de la temporada alta, reforzando el posicionamiento de Carlos Paz como destino activo durante todo el año.