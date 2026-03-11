Carlos Paz busca más turistas: reunión clave con Despegar

Representantes del área de Turismo de Villa Carlos Paz mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo con el equipo de marketing de Despegar, con el objetivo de analizar posibles acciones de promoción del destino en las distintas plataformas de la empresa.

Del encuentro también participaron integrantes del Centro Inteligente de Datos Turísticos, quienes intercambiaron información sobre tendencias de búsqueda de los viajeros, posicionamiento del destino y oportunidades de difusión en canales digitales del sector turístico.

Durante la reunión se evaluaron alternativas de campañas de marketing, herramientas de visibilidad dentro de la plataforma y la posibilidad de generar paquetes promocionales para seguir impulsando la llegada de visitantes a la ciudad.

Desde el municipio señalaron que este tipo de encuentros forma parte del trabajo conjunto que el destino viene desarrollando con empresas del sector turístico y tecnológico, con la intención de fortalecer su posicionamiento y promover la llegada de turistas durante todo el año.