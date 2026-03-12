Caminatas guiadas nocturnas invitan a descubrir el Cerro de la Cruz

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz lanzó una propuesta especial para quienes quieran vivir una experiencia diferente en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Se trata de caminatas guiadas nocturnas en el Cerro de la Cruz, una actividad que permite recorrer el sendero bajo las estrellas y descubrir el cerro desde otra perspectiva, en contacto con la naturaleza y con vistas nocturnas de la ciudad.

La actividad se realizará todos los sábados y requiere inscripción previa a través de WhatsApp.

Quienes deseen participar pueden comunicarse al 3541 52 8822 para reservar su lugar.