El sector turístico de Carlos Paz debate estrategias tras el informe de temporada

Tras la presentación del informe de temporada de verano realizada días atrás por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, comenzaron nuevas reuniones de trabajo entre el área de Turismo y distintas instituciones del sector con el objetivo de analizar la información y proyectar estrategias para los próximos meses.

Los encuentros se enmarcan en el trabajo que desarrolla el Centro Inteligente de Datos Turísticos a través del Master Plan de Turismo, una herramienta que permite analizar el comportamiento del visitante y el desempeño del destino a partir de indicadores específicos.

En este contexto, integrantes del área de Turismo junto al equipo técnico del centro mantuvieron ayer una reunión con representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) para profundizar los datos presentados en el informe y evaluar su aplicación estratégica dentro del sector hotelero.

Además, hoy se desarrolló otro encuentro con representantes de ASHOGA y de la Cámara de Turismo, en una jornada de trabajo que también contó con la participación del especialista en marketing digital Roberto Utreta.

Durante las reuniones se analizaron distintos aspectos vinculados al posicionamiento del destino. Entre ellos, los resultados del marketing digital de Villa Carlos Paz, el comportamiento de las audiencias, las tendencias detectadas dentro del turismo nacional y las nuevas demandas que presentan los visitantes.

También se repasaron las principales acciones de promoción que se vienen desarrollando para sostener la presencia del destino en distintos mercados y fortalecer la llegada de turistas durante todo el año.

Desde el municipio indicaron que estos espacios de trabajo buscan fortalecer el intercambio de información entre el sector público y el privado, brindando herramientas para que los actores del turismo puedan tomar decisiones estratégicas en sus negocios y acompañar la planificación del desarrollo turístico de la ciudad.