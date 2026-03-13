Radiografía del nuevo turista que llega a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz aparece hoy como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento de Córdoba y, al mismo tiempo, como un lugar donde se empieza a delinear un nuevo perfil de visitante. Así lo reflejan los datos presentados por la empresa de viajes Despegar durante el encuentro Travel D “Destino Córdoba”, donde se analizaron tendencias del turismo en la provincia.

La actividad se desarrolló en el Hotel Quinto Centenario y reunió a integrantes del área de Turismo de la ciudad, representantes de la Cámara de Turismo, de ASHOGA, de AHT y empresarios del sector, quienes compartieron indicadores sobre la evolución de la demanda turística.

Uno de los datos más destacados fue el fuerte crecimiento que registra Villa Carlos Paz en la plataforma: la ciudad encabeza el aumento de la demanda turística en Córdoba con un incremento del 140% en noches de alojamiento en lo que va del año en comparación con 2025. Este desempeño la posiciona como uno de los destinos con mayor expansión dentro de la provincia.

El informe también permite observar cómo está cambiando el comportamiento de los viajeros que llegan a la ciudad. Una de las transformaciones más claras es la digitalización del proceso de viaje: el 65% de los usuarios organiza y gestiona su experiencia turística a través de la aplicación o la página web de Despegar, consolidando el modelo de planificación digital.

También se observa una modificación en la forma de viajar. Según los datos presentados, el 49,5% de los turistas viaja solo, mientras que el 29,3% lo hace en pareja, lo que refleja un turismo cada vez más flexible y personalizado.

Otra tendencia fuerte es la consolidación de las escapadas cortas. El 77% de los viajeros opta por estadías de hasta tres días, lo que posiciona a Villa Carlos Paz como un destino ideal para viajes breves durante fines de semana o pequeñas pausas en la rutina.

En cuanto a la planificación del viaje, el estudio indica que la anticipación promedio de compra es de 12 días para reservas hoteleras y de 32 días para paquetes turísticos, lo que muestra decisiones cada vez más cercanas a la fecha del viaje.

Dentro del mismo informe también se destacaron otros destinos cordobeses que registraron crecimiento en la demanda. Villa General Belgrano mostró un aumento del 77%, mientras que Córdoba capital registró un incremento del 18%.

Los datos presentados durante el encuentro reflejan no solo el crecimiento turístico de Villa Carlos Paz, sino también la aparición de un visitante con hábitos diferentes: más conectado, más espontáneo en la planificación y con preferencia por viajes breves y experiencias personalizadas.