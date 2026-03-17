Cosquín: más de mil corredores y autos clásicos coparon el fin de semana

Cosquín vivió un fin de semana con fuerte movimiento deportivo y turístico, donde más de mil competidores participaron de la Brutal Race y el rally homenaje a “Toscanito” Marimón, en dos eventos que transformaron distintos puntos de la ciudad en escenarios de competencia y encuentro.

La actividad principal se concentró en el Predio Encanto, donde se desarrolló la 15° edición de la Brutal Race. Allí, corredores de distintas provincias y países limítrofes enfrentaron circuitos de 12K y 6K, con obstáculos que incluyeron barro, estructuras en altura, trepadas y cargas, en un recorrido diseñado en pleno entorno natural.

La competencia también incluyó categorías para niños y modalidades para principiantes, ampliando la participación y consolidando el evento como uno de los más convocantes de la región en carreras de aventura.

En paralelo, el sábado se disputó el Rally de Cosquín en homenaje a “Toscanito” Marimón, con base en la Plaza Próspero Molina. La prueba reunió a unos 30 corredores que recorrieron caminos serranos a bordo de autos clásicos y de colección.

Al finalizar la jornada, los vehículos formaron parte de una exposición abierta al público en la plaza, generando un espacio de encuentro para vecinos y visitantes que se acercaron a ver de cerca los autos históricos.

Con ambas propuestas, la ciudad volvió a posicionarse como sede de eventos deportivos y turísticos, con impacto en la actividad local y la llegada de visitantes durante el fin de semana.