Un destino de Córdoba fue reconocido entre los más hospitalarios de la Argentina

La localidad cordobesa de Villa Yacanto, en el corazón del valle de Calamuchita, fue distinguida entre los destinos más hospitalarios del país según la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026 que otorga la plataforma de reservas Booking.com.

El ranking, elaborado a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo, ubica a la localidad serrana en el podio nacional, destacando la calidad de la atención y la calidez de su comunidad turística.

En esta edición, el listado argentino es encabezado por San Martín de los Andes, seguido por Chacras de Coria, mientras que Villa Yacanto ocupa el tercer lugar entre los destinos más hospitalarios del país.

Estos premios reconocen a los destinos que logran ofrecer de manera sostenida una hospitalidad excepcional, reflejada en las valoraciones de quienes eligen viajar y hospedarse allí.

En el caso de Villa Yacanto, la distinción pone en valor el trabajo de sus alojamientos, prestadores turísticos y la comunidad local, que con su cercanía y atención personalizada contribuyen a que cada visitante se sienta como en casa.

En este sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la importancia del reconocimiento: “Este tipo de distinciones reflejan el compromiso y el trabajo que realizan las comunidades turísticas de Córdoba para brindar experiencias de calidad”.

Ubicada al pie del Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia, Villa Yacanto se caracteriza por su entorno natural privilegiado, sus paisajes de sierras, arroyos y bosques, y una oferta turística que combina tranquilidad, naturaleza y experiencias al aire libre.

Senderismo, cabalgatas, observación de flora y fauna y el contacto con la vida serrana forman parte de una propuesta que cada año atrae a viajeros que buscan desconectar y disfrutar del ritmo pausado de las sierras cordobesas.

“La hospitalidad forma parte de nuestra identidad y es uno de los valores que más destacan quienes visitan la provincia. Que destinos como Villa Yacanto sean reconocidos a nivel nacional confirma que Córdoba sigue consolidándose como un lugar donde el visitante siempre es bien recibido”, agregó Capitani.

Este reconocimiento también reafirma el posicionamiento de Córdoba como un destino que se distingue por la calidez en la atención y la calidad de sus servicios turísticos, valores que forman parte de la identidad de sus localidades y que se reflejan en la experiencia de quienes visitan la provincia durante todo el año.