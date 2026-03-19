Capilla del Monte capacitó al sector turístico en atención

Capilla del Monte llevó adelante una jornada de capacitación en atención al cliente destinada a trabajadores del sector turístico, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio en uno de los destinos más visitados del Valle de Punilla.

La actividad se desarrolló en la Sala Poeta Lugones y fue organizada por el municipio en conjunto con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y la Cámara de Turismo local.

Durante la jornada, se brindaron herramientas prácticas orientadas a optimizar la atención al visitante, con foco en mejorar la experiencia de quienes llegan a la ciudad. La propuesta estuvo dirigida tanto a actores del sector público como privado.

Desde la organización destacaron la importancia del trabajo articulado entre instituciones para profesionalizar la actividad turística y acompañar el crecimiento sostenido del destino.