Córdoba explota de turistas por shows y ciclismo internacional

Córdoba se prepara para un fin de semana con fuerte movimiento turístico impulsado por una combinación de espectáculos musicales y eventos deportivos de alcance internacional, que impactarán de lleno en la economía local.

La ciudad capital será escenario de dos presentaciones de Tini Stoessel con su “Futttura World Tour”, los días 20 y 21 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes. El regreso de la artista convocará a miles de fanáticos de distintos puntos del país, consolidando a Córdoba dentro del circuito de grandes shows.

En paralelo, el domingo 22 se disputará L'Étape Argentina by Tour de Francia, una competencia de ciclismo que tendrá largada y llegada en el mismo estadio y recorrerá las sierras cordobesas, especialmente el valle de Punilla, con circuitos de 64 y 134 kilómetros.

El evento reunirá a ciclistas de todo el país y del exterior, y posiciona a la provincia en el calendario internacional del deporte, destacando su geografía y capacidad organizativa.

El impacto ya se refleja en el nivel de ocupación: los alojamientos de 3 a 5 estrellas registran entre un 80% y un 100% de reservas para las noches del viernes y sábado.

Desde la Agencia Córdoba Turismo, su presidente Darío Capitani señaló que estos niveles de ocupación confirman el efecto positivo de los grandes eventos, al generar movimiento en toda la cadena turística y consolidar a la provincia como un destino activo durante todo el año.