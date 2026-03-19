Jujuy presenta su Semana Santa y un nuevo vuelo en Córdoba

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy realizará en Córdoba la presentación “Semana Santa en Jujuy: Devoción en las Alturas”, junto con el anuncio de un nuevo vuelo que conectará ambas provincias.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo a las 13 en el Hotel Y111, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen 111, en la ciudad de Córdoba.

La convocatoria está dirigida a medios de comunicación y operadores turísticos, y busca promocionar la propuesta jujeña para Semana Santa, uno de los momentos más convocantes del calendario turístico en esa provincia.

Durante el encuentro también se dará a conocer la nueva conexión aérea entre Jujuy y Córdoba, que apunta a fortalecer la conectividad y facilitar el flujo de visitantes entre ambos destinos.

La participación es con cupos limitados y requiere inscripción previa.