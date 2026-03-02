Córdoba creció 8,5% en febrero y movió $340 mil millones

Córdoba cerró febrero con un balance positivo en materia turística. El movimiento creció 8,5% en comparación con el mismo período del año pasado, impulsado en gran medida por el calendario de Carnaval, que este año se concentró en la segunda quincena y reforzó la llegada de visitantes a distintos corredores provinciales.

Durante el último fin de semana del mes, varios destinos superaron el 60% de ocupación. En la región de Ansenuza, Balnearia alcanzó el 95% y Miramar de Ansenuza el 85%, ubicándose entre los puntos con mayor nivel de reservas.

En el Valle de Traslasierra, Las Rabonas registró un 69% y Nono un 60%, consolidando un flujo sostenido de turistas. En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano llegó al 60% de ocupación (65% en alojamientos categorizados), mientras que Villa Rumipal alcanzó el mismo porcentaje.

En el Valle de Punilla, La Falda se ubicó en el 65% y Villa Carlos Paz registró un 60% en establecimientos categorizados. En tanto, en Sierras Chicas, Río Ceballos alcanzó el 65%.

En términos económicos, durante los últimos quince días de febrero el movimiento generado fue de alrededor de 340 mil millones de pesos, según datos oficiales.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que el cierre del mes confirma la fortaleza de la provincia como uno de los destinos más elegidos del país y destacó el trabajo conjunto con el sector privado para sostener el flujo de visitantes más allá de los picos tradicionales.

Marzo, con agenda activa

Lejos de marcar un final de temporada, la provincia proyecta un marzo con una agenda cargada de espectáculos, festivales y eventos culturales y deportivos en distintos puntos del territorio. La diversidad de paisajes y propuestas busca sostener el movimiento turístico más allá del verano y consolidar el dinamismo en los próximos meses.