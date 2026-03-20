Finde XXL: Capilla del Monte propone cine, caminatas y recorridos históricos

Durante el fin de semana largo, Capilla del Monte ofrecerá una agenda variada de actividades para vecinos y turistas, con propuestas culturales, recreativas y al aire libre que invitan a disfrutar de la ciudad.

Entre las opciones destacadas se encuentra la Noche de las Casonas, un recorrido guiado por algunos de los edificios históricos más representativos de la localidad. La actividad se realizará el sábado 21 a las 19, con salida desde las escalinatas de la oficina de turismo, y permitirá conocer detalles de la historia y la arquitectura local.

Además, del jueves 19 al lunes 23 a las 20:30, el Cine Teatro Enrique Muiño proyectará “Playa de Lobos”, una película que combina comedia, thriller y drama, protagonizada por Guillermo Francella.

Las propuestas al aire libre también forman parte de la agenda. El lunes 23 a las 10 se realizará una caminata guiada por el Sendero La Higuerita, con punto de encuentro en la base del Cerro Uritorco, una oportunidad para recorrer la naturaleza y disfrutar del paisaje serrano.

Ese mismo día, a las 15, tendrá lugar la bicicleteada “Mujeres en movimiento”, organizada en el marco del Día Internacional de la Mujer. La actividad partirá desde las escalinatas de turismo y busca promover la participación y el encuentro en un espacio recreativo.