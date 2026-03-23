Artesanos en Carlos Paz: hasta cuándo se puede visitar la feria este finde XXL

Este martes 24 de marzo será el último día para visitar el Paseo de los Artesanos en Carlos Paz, una propuesta que se desplegó durante el fin de semana largo en distintos puntos de la ciudad.

Los puestos están ubicados en la Costa del Lago, el Puente del Centenario y el tradicional espacio de Alem y Las Heras, con funcionamiento de 18 a 01.

La feria reúne a distintas agrupaciones locales, entre ellas la Asociación de Artesanos Villa Carlos Paz, la Agrupación Cultural Artesanos Independientes, Artesanos Unidos Carlos Paz y Artesanos Independientes.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta combina producción artesanal, paseo al aire libre y una alternativa para vecinos y turistas que buscan recorrer la ciudad durante la noche.