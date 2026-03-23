El impacto de L’Étape: turismo, rutas y proyección internacional

La edición 2026 de L’Étape Argentina by Tour de France no solo fue una competencia deportiva: dejó una postal clara del potencial turístico de Córdoba y su capacidad para recibir eventos de escala internacional.

Durante el fin de semana, más de 2.500 ciclistas recorrieron rutas y paisajes que atraviesan Punilla, Sierras Chicas y la capital, generando un movimiento constante de visitantes, equipos y acompañantes que impactó de lleno en la actividad turística.

Hoteles, gastronomía y servicios vinculados al turismo trabajaron con alta demanda, en un contexto que además coincidió con otros eventos masivos en la provincia, reforzando la idea de Córdoba como un destino activo y competitivo.

La carrera funcionó como una vidriera internacional: fue seguida desde distintos países y permitió mostrar rutas, paisajes serranos y ciudades en un formato dinámico, asociado al deporte y la experiencia.

A esto se sumó un despliegue logístico que incluyó cortes coordinados, presencia policial en todo el recorrido, asistencia sanitaria y organización territorial, lo que permitió que el evento se desarrollara con fluidez en zonas de alto tránsito.

Más allá de los resultados deportivos, el saldo deja una lectura clara: Córdoba consolida un modelo donde el deporte, el turismo y la infraestructura se combinan para atraer eventos que generan movimiento económico y visibilidad.

El paso de L’Étape vuelve a poner a la provincia en una agenda internacional que no solo mide rendimiento deportivo, sino también capacidad de organización, atractivo del territorio y experiencia para quienes llegan desde afuera.