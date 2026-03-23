Tanti vivió una noche multitudinaria por sus 178 años

Una multitud participó anoche de la jornada central por el 178° aniversario de Tanti, con más de 4 mil personas que colmaron el anfiteatro municipal y los alrededores.

Tanti vivió una noche multitudinaria uD83CuDFB6

Más de 4 mil personas participaron del festejo por los 178 años, con desfile, acto y un cierre a pura música en el anfiteatro. Punilla a pleno. pic.twitter.com/eJblpVL8hz — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 23, 2026

La celebración comenzó por la tarde con el desfile de jinetes y el acto conmemorativo en la iglesia fundacional, y continuó por la noche con una grilla artística que convocó a vecinos y visitantes.

Desde las 20:30, el escenario principal reunió a distintos artistas, con la presentación destacada de Yamila Cafrune y el cierre a puro cuarteto con Trulalá, en una noche que mantuvo al público durante horas.

El evento formó parte de una agenda de tres días con actividades deportivas, culturales y tradicionales, todas con entrada libre y gratuita.

La convocatoria masiva marcó uno de los puntos más altos de los festejos, consolidando a Tanti como un punto de encuentro en el valle de Punilla durante el fin de semana.