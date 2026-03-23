Visitas gratuitas para descubrir historia y naturaleza en Carlos Paz

El Parque Estancia La Quinta continúa ofreciendo visitas guiadas gratuitas para vecinos y turistas en Villa Carlos Paz, con recorridos que combinan historia, patrimonio y naturaleza.

Ubicado en barrio La Quinta, el predio fue revalorizado por el Municipio y conserva el legado de la presencia jesuítica en la región. En sus cinco hectáreas conviven especies arbóreas plantadas por distintas congregaciones, como cedros, cipreses y pinos, junto a vegetación autóctona del bosque serrano como algarrobos, chañares, talas y espinillos.

Las visitas son acompañadas por guías de turismo municipales y tienen una duración aproximada de una hora. Se realizan todos los días en dos horarios: a las 10 y a las 14:30, con un recorrido que integra un eje histórico y otro religioso.

El circuito incluye la zona arqueológica, donde se pueden observar restos como gliptodontes, morteros y conanas aborígenes, además de un balcón con vista al río San Antonio, senderos de interpretación de flora y fauna, y el Museo Arqueológico Numba Charava, que alberga más de mil piezas.

Además, el parque recibe durante todo el año visitas educativas de escuelas primarias y secundarias de la ciudad y la región. En estas jornadas, los alumnos recorren el predio, reconocen especies nativas y realizan actividades recreativas al aire libre.

Las instituciones interesadas en participar pueden solicitar turnos comunicándose al 436426, de 9 a 17 horas.