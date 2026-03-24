Carlos Paz lideró el movimiento en Córdoba con escapadas cortas

Córdoba mostró un desempeño turístico heterogéneo durante el fin de semana largo por el Día de la Memoria, con niveles de arribos por debajo de lo esperado pero con buena actividad en destinos clave.

Los principales movimientos se concentraron en los valles serranos, especialmente en Punilla, Calamuchita y Traslasierra, donde localidades como Villa Carlos Paz y Santa Rosa registraron altos niveles de ocupación.

También se destacó la región de Ansenuza, con Miramar superando el 90% de ocupación, posicionándose como uno de los puntos más dinámicos del fin de semana.

En contraste, la ciudad de Córdoba mantuvo un nivel más moderado, con una ocupación cercana al 50%, en un contexto marcado por decisiones de viaje tomadas sobre la fecha y estadías breves.

El comportamiento general reflejó una demanda más cautelosa, con predominio de escapadas cortas y turismo de cercanía. Aun así, la provincia logró sostener el movimiento gracias a su diversidad de propuestas, combinando naturaleza, eventos y opciones urbanas.