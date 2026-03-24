Córdoba será sede de un summit sobre liderazgo femenino en turismo

Córdoba será sede el próximo 24 de abril del CAT | Women Summit 2026 – Capítulo Córdoba, un encuentro que busca impulsar el liderazgo femenino y la creatividad dentro de la industria turística.

La propuesta reunirá a líderes institucionales, empresarias y profesionales de distintos puntos del país en una jornada orientada al intercambio, la inspiración y la construcción de redes en uno de los sectores más dinámicos de la economía.

El lanzamiento oficial se realizó el 19 de marzo en el Centro de Convenciones Córdoba, con la participación de autoridades provinciales y referentes del turismo. Allí se presentaron los principales ejes del evento, que este año se desarrollará bajo el lema “La evolución del liderazgo creativo”.

Desde la organización destacaron que el objetivo es visibilizar el rol de las mujeres en la transformación del turismo, en un contexto que demanda miradas innovadoras, sostenibles e inclusivas.

La jornada contará con la presencia de destacadas expositoras, entre ellas la periodista especializada en innovación y productividad Martina Rua.

El encuentro es organizado por la Cámara Argentina de Turismo y cuenta con el acompañamiento de organismos nacionales, provinciales y municipales.