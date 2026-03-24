El nuevo turismo en Córdoba: más corto y disperso

El fin de semana largo por el 24 de marzo dejó un movimiento turístico con características distintas a otros períodos del año, marcado por escapadas cortas, una fuerte agenda cultural y una distribución más dispersa de los viajeros.

Uno de los factores centrales fue la cercanía con Semana Santa, lo que llevó a muchos turistas a postergar viajes más largos y optar por salidas breves. Este comportamiento generó un flujo más moderado y repartido en distintos destinos del país.

El clima también tuvo un rol clave. Mientras algunas regiones, como la Costa Atlántica, registraron lluvias e inestabilidad, otras zonas —especialmente el norte y sectores cordilleranos— ofrecieron mejores condiciones, lo que influyó directamente en la ocupación y en las decisiones de viaje.

En paralelo, la conmemoración por el Día de la Memoria atravesó gran parte de la agenda, con actividades culturales, marchas y propuestas de reflexión en distintos puntos del país. Las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba concentraron buena parte de estas iniciativas.

Durante las noches, se destacó un alto nivel de movimiento en bares, pubs y espacios gastronómicos, impulsado por eventos temáticos que convocaron tanto a turistas como a residentes.

Otro dato que llamó la atención fue la presencia de turistas internacionales en varios destinos, especialmente en grandes centros urbanos y polos turísticos consolidados, a pesar del contexto cambiario.

El perfil de viaje fue mayoritariamente flexible: predominó el turismo de cercanía y las escapadas cortas, favorecidas por el carácter no laborable del lunes. Además, se observó una fragmentación en los viajes, con combinaciones diversas de días según la situación laboral, lo que contribuyó a una circulación constante pero sin picos marcados.