Fin de semana largo: así se movió el turismo provincia por provincia

El fin de semana largo por el Día de la Memoria dejó un movimiento turístico diverso en todo el país, con comportamientos distintos según la región, escapadas cortas y una demanda más cautelosa, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue estable, con propuestas variadas entre la Costa Atlántica y el interior. Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Necochea registraron niveles moderados de ocupación, mientras que destinos como Tigre, Tandil y San Antonio de Areco sostuvieron la actividad con turismo rural, naturaleza y escapadas de cercanía. La agenda estuvo marcada por fiestas populares y actividades culturales en distintos municipios.

La Ciudad de Buenos Aires mostró uno de los niveles más altos de actividad, con una ocupación hotelera cercana al 70% y fuerte presencia de turistas internacionales. Eventos masivos, ferias, recitales y propuestas culturales en espacios públicos impulsaron el movimiento en distintos puntos de la capital.

En el norte del país, provincias como Catamarca, Jujuy y Salta mantuvieron un flujo sostenido de visitantes. En estos destinos predominó el turismo nacional y regional, con recorridos por circuitos naturales, propuestas culturales y experiencias gastronómicas. La Quebrada de Humahuaca, Cafayate y la capital salteña fueron algunos de los puntos más elegidos.

Córdoba presentó un desempeño heterogéneo, con niveles de arribos por debajo de lo esperado. Sin embargo, los valles serranos sostuvieron la actividad, especialmente en Punilla, Calamuchita y Traslasierra, con localidades como Villa Carlos Paz y Santa Rosa entre las más elegidas. Miramar, en la región de Ansenuza, se destacó con ocupación superior al 90%, mientras que la capital provincial mantuvo niveles cercanos al 50%.

En el litoral, Corrientes y Entre Ríos mostraron un movimiento sostenido, impulsado por escapadas regionales. Los Esteros del Iberá, el corredor del Paraná y los destinos termales concentraron buena parte de la demanda, acompañados por eventos culturales, deportivos y propuestas gratuitas en espacios públicos.

La región patagónica volvió a posicionarse entre las más elegidas. Bariloche, Ushuaia y El Calafate lideraron el movimiento turístico, con buena ocupación y propuestas vinculadas a la naturaleza, el trekking y la aventura. También hubo actividad en destinos como Puerto Madryn, Las Grutas y la cordillera chubutense, aunque con niveles moderados en algunos casos.

En Mendoza, la ocupación hotelera rondó el 68%, con fuerte impulso del enoturismo, la gastronomía y las experiencias en bodegas. El Gran Mendoza, San Rafael y el Valle de Uco concentraron gran parte de los visitantes.

En el NEA, provincias como Chaco, Formosa y Misiones mostraron comportamientos dispares. Mientras Iguazú volvió a destacarse como uno de los principales polos turísticos, otras localidades registraron niveles más moderados, sostenidos por turismo interno y actividades culturales.

En el centro del país, Santa Fe tuvo una ocupación promedio del 54%, con Rosario y su área metropolitana como principal foco de atracción, impulsados por eventos masivos y propuestas recreativas. En San Luis, el movimiento fue heterogéneo, con localidades que alcanzaron ocupación plena gracias a eventos deportivos, mientras que destinos tradicionales mostraron niveles más moderados.

En provincias como La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, el turismo se mantuvo activo pero sin picos destacados, con predominio de escapadas cortas, turismo de cercanía y actividades culturales vinculadas a la fecha.

En términos generales, el fin de semana largo mostró un patrón común en todo el país: viajes más breves, decisiones tomadas sobre la fecha, gasto moderado y una fuerte dispersión territorial. La cercanía con Semana Santa también influyó en el comportamiento de los turistas, que priorizaron salidas más cortas y postergaron viajes de mayor duración.