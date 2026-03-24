Más de un millón de turistas viajaron y gastaron $231 mil millones

Más de un millón de personas viajaron por el país durante el fin de semana largo por el 24 de marzo y generaron un impacto económico de $231.084 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En total, se movilizaron 1.012.000 turistas que gastaron principalmente en alimentos, alojamiento, transporte y actividades recreativas. El movimiento creció un 48,8% respecto al mismo período de 2025, impulsado por la extensión del fin de semana y una mayor predisposición a realizar viajes, aunque más cortos.

El gasto promedio diario fue de $103.793, con una baja del 7% frente al feriado de Carnaval y del 1,6% en comparación con el mismo fin de semana del año pasado, medido a precios reales. La estancia promedio fue de apenas 2,2 noches, reflejando una tendencia hacia escapadas breves y destinos cercanos.

El clima inestable también influyó en la dinámica turística, con jornadas de sol alternadas con lluvias y viento. Aun así, se registró una buena circulación en ciudades, especialmente en propuestas gastronómicas, ferias y actividades culturales vinculadas a la fecha.

Entre los destinos más elegidos se destacaron Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades bonaerenses como Tigre, Tandil y San Antonio de Areco. También se observó una presencia destacada de turistas internacionales en distintos puntos del país.

En lo que va del año, ya se registraron dos fines de semana largos con un total de 4.022.000 turistas y un gasto acumulado de $1.238.877 millones.