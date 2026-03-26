¿Carlos Paz tiene los mejores atardeceres? Estas postales dicen mucho

“Los atardeceres más lindos están en Villa Carlos Paz. ¡Te esperamos todo el año!”. Con ese mensaje, la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del municipio volvió a poner en escena uno de los sellos más reconocidos de la ciudad: sus cielos al caer el sol.

Las imágenes difundidas muestran postales del lago San Roque y el entorno serrano teñidos de tonos naranjas, rosados y violetas, una combinación que suele atraer tanto a turistas como a vecinos que eligen ese momento del día para recorrer la costanera o simplemente detenerse a mirar.

El atardecer en Carlos Paz no solo funciona como atractivo visual, sino también como experiencia: el reflejo sobre el agua, el perfil de las sierras y la luz cambiante generan un escenario que se repite cada día, pero nunca de la misma manera.

La pregunta queda abierta: ¿son los atardeceres de Villa Carlos Paz los más lindos?

Fotos: Secretaría de Turismo