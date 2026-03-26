Qué se puede esperar del turismo en Semana Santa

El último fin de semana largo dejó una foto clara del nuevo perfil del turista argentino y, al mismo tiempo, una pista concreta de lo que podría pasar en Semana Santa. Más de un millón de personas viajaron por el país, pero lo hicieron de manera distinta a otros años: escapadas breves, destinos cercanos y un gasto más cuidado.

Lejos del turismo masivo tradicional, el movimiento fue constante pero sin picos. Hubo circulación en todo el país, actividad en gastronomía y propuestas culturales, pero con una lógica más fragmentada. Muchos viajaron dos días, otros tres, y algunos incluso hicieron salidas separadas en distintos momentos del fin de semana.

Ese comportamiento no es aislado. El propio contexto del feriado —ubicado muy cerca de Semana Santa— hizo que muchos optaran por “guardar” su viaje principal para Pascua. Es decir, lo que se vio ahora fue, en gran parte, una antesala.

Con ese escenario, Semana Santa aparece con algunas claves bastante definidas.

Por un lado, se espera un mayor volumen de turistas, porque se trata de una fecha más instalada en el calendario. Pero ese crecimiento no necesariamente se traducirá en estadías largas. Todo indica que seguirán predominando los viajes de entre dos y cuatro noches, combinados con escapadas más cortas.

El factor económico también seguirá marcando el ritmo. El costo del combustible y el nivel de gasto vienen condicionando las decisiones, por lo que el turismo de cercanía vuelve a posicionarse como la opción más elegida. Viajes en auto, destinos a pocas horas y planificación flexible serán parte del escenario.

Otro punto que podría repetirse es la dispersión. Ya no hay un único destino saturado, sino múltiples puntos con buen nivel de actividad. Ciudades, sierras, destinos gastronómicos y circuitos culturales compiten en igualdad, con propuestas que buscan atraer a un turista más selectivo.

Incluso se espera que continúe la presencia de visitantes internacionales en centros urbanos y polos turísticos, un fenómeno que sorprendió en el último feriado y que podría sostenerse.

En Córdoba, ese patrón ya empezó a verse: movimiento activo, decisiones tomadas sobre la fecha y ocupaciones variables según el destino. Para Semana Santa, los principales puntos turísticos podrían tener un repunte, pero dentro de esta nueva lógica más moderada.

En síntesis, lo que se viene no es una Pascua de grandes concentraciones, sino de mucho movimiento distribuido, estadías más cortas y un turista que elige mejor cómo, cuándo y cuánto gastar.