Carlos Paz se llena de actividades: todo lo que podés hacer en Semana Santa

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una agenda cargada de propuestas que combinan actividades religiosas, culturales, recreativas y espectáculos para todos los gustos. Desde el miércoles hasta el domingo, la ciudad ofrece opciones para vecinos y turistas que buscan descanso, entretenimiento o experiencias vinculadas a la fe.

Miércoles 1 de abril

22:30 hs. Vigilia de Malvinas en la Plaza Casado (Bernardo D’ Elía esq. Miguel Juárez)

Jueves 2 de abril

10:15 hs. Acto conmemorativo de la Gesta de Malvinas en la Plaza del CAS (Av. San Martín esq. Belgrano). Posteriormente se realizará una caminata por el centro de la ciudad, hasta Plaza Casado.

18 hs. Hotel Eleton. Fashion Show. “Pampita y sus secretos de pasarela”. Conducción de Hernán Drago y participación de Carolina Ardohain.

21:00 hs. Astroturismo en el Aula Ambiental (Los Cerros esq. República Argentina)

Viernes 3 de abril

9:00 hs. Jornada de puertas abiertas del Aula Ambiental (Los Cerros esq. República Argentina)

11:00 hs. Vía Crucis en el Cerro La Cruz.

19:15 hs. Vía Crucis organizado por la Parroquia San José (Santa Fe 1762).

19:30 hs. Vía Crucis organizado por la Parroquia del Niño Dios (Los Horneros s/n).

20:00 hs. Vía Crucis organizado por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. (Gral. Paz 120)

21:00 hs. Presentación de la Misa Criolla en 9 de Julio esq. Alem.

00 hs. Zebra Club. Fiesta Bresh.

Sábado 4 de abril

9:00 hs. Avistaje de aves en la costa del lago (Av. Illia esq. Artigas).

12 hs. 4º Feria de Coleccionismo “Carlos Paz sin escalas”. Green Paradise.

17.30 hs. Inauguración cartel de Villa Carlos Paz (Av. Illia esq. Beethoven).

20:30 hs.: Vigilia Pascual. Iglesia nuestra Señora del Carmen.

Domingo 5 de abril

10:00 hs. Misa de Pascua en los Jardines Municipales (Liniers 50).

12 hs. 4º Feria de Coleccionismo “Carlos Paz sin escalas”. Green Paradise.

18:00 hs. Celebración evangélica en los Jardines Municipales (Liniers 50).

Importante cartelera teatral

Continúan incorporándose nuevos espectáculos a la grilla teatral que ya suma varios espectáculos de primer nivel.

A las actividades religiosas, culturales y recreativas al aire libre se sumarán los siguientes espectáculos confirmados hasta el momento:

Teatro Luxor (Av. Libertad): Presentación en vivo de Los Palmeras. Viernes 3 de abril. 22 hs.

“Gladiadoras K-Pop”. Espectáculo musical para toda la familia. Viernes 3 y sábado 4 de abril. 18 hs.

“La risa que me parió”. Espectáculo stand up con Pablito Castillo. Sábado 4 de abril. 20:30 hs.

Teatro del Lago (Belgrano 81): “Cortocircuito”. Espectáculo con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio. Dirección: Diego Ramos. Jueves 2 al sábado 4 de abril. 21 hs.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta): “Ni media palabra”. Comedia con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez. Jueves 2 al sábado 4 de abril. 21 hs.

Teatro Holiday III (9 de Julio 53. Planta alta): “Hipnosis, mentalismo y magia”. Obra con Maxi González. Viernes 3 y sábado 4 de abril. 22 hs.

Teatro Wo (9 de julio 21): “Una clase especial”. Comedia con Damián De Santo y Christian Sancho. Jueves 2 al sábado 4 de abril. 21:30 hs.

Teatro del Sol I (General Paz 250): “Risa Rap”. Espectáculo de humor y música con Marcelo Josset. Viernes 3 y sábado 4 de abril. 22:30 hs.

Teatro del Sol II (General Paz 250): “Rápido y gracioso”. Unipersonal con Fabián Sigot. Viernes 3 y sábado 4 de abril. 21:30 hs.

Teatro del Sol III (General Paz 250): “Circo Marisko”. Dúo humorístico Martín y Lucas. Jueves 2, viernes 3, sábado y domingo 5 de abril. 22:30 hs.

Teatro Libertad (Libertad 60): “Trum Malambo”. Espectáculo musical folklórico con dirección de Facundo Lencina. Elenco: Aldana Cerrano, Candela González, Magaly Acuña, Belén Medina, Facundo Heredia, Ezequiel Garay, Jesús Perello, Jonatan Bisotto y Andrés Teruel. Producción: Verónica Vaira. Jueves 2 al domingo 5 de abril. 0 hs.

Teatro Bar (General Paz 27): “Que Cacho de show”. Espectáculo de humor con Cacho Buenaventura, Mago Raffer, Fátima Brener, Rodrigo Navarro, Julio César Luján y Matías Ramírez. Jueves 2 al sábado 4 de abril. 22 hs.

Espacio Africa (Orgaz 57): “Cazadoras doradas”. Espectáculo para todo público. Jueves 2 al sábado 4 de abril. 20:30 hs. Domingo 5 de abril. 16 hs.

Parque Estancia La Quinta y Circuito de Turismo Religioso

Otro atractivo turístico que se suma a la oferta que Villa Carlos Paz dispuso para esta Semana Santa es el Parque Estancia La Quinta, un predio ubicado en barrio La Quinta, donde se revalorizó el patrimonio cultural y legado de los jesuitas y donde diariamente el visitante puede recorrer parte de la obra realizada por esta congregación, con visitas guiadas gratuitas a las 10, 11:30 y 14:30 hs., disfrutando también de actividades al aire libre.

Este paseo, abierto al público de 9 a 17 hs., se completa además con un nuevo circuito de turismo religioso en barrio La Quinta conformado por la Virgen Blanca, la Cruz de Palo, y la Gruta de Lourdes, entre sus puntos más representativos.

Este circuito va a permitir a los turistas poder visitar y conocer la historia de la ciudad, difundiendo la identidad local. Además, podrán saber, de primera mano, el legado jesuita en Carlos Paz.

El legado jesuita

El 17 de diciembre de 1906 Doña Eugenia Gastañaga dona a la Compañía de Jesús La Estancia “La Quinta” que se constituyó en una porción de la histórica Estancia de San Roque.

Los padres jesuitas tomaron posesión de la Estancia e impulsan, a partir de 1918, su desarrollo como unidad económica y religiosa.

Con posterioridad, el padre Juan Cherta dará lugar al nombre de “Quinta del Niño Dios”, actualmente denominada Parque Estancia La Quinta.

El lugar, además, fue usado como espacio de retiro, meditación y posteriormente de estudio. Entre sus visitantes ilustres estuvo Jorge Mario Bergoglio, actualmente Papa Francisco.

El predio cuenta con cinco hectáreas de especies arbóreas (cedros, cipreses y pinos) plantadas por los jesuitas y otras congregaciones; y vegetación típica del bosque serrano como algarrobos, chañares, talas y espinillos que se pueden reconocer a través de senderos de interpretación.

3 postas del Circuito Religioso

Este paseo se completa además con un nuevo circuito de turismo religioso en barrio La Quinta conformado por la Iglesia del Niño Dios (construida en 1915 con piedras talladas por trabajadores locales y llamativos vitrales del 1933), la Virgen Blanca (erigida en 1945), la Cruz de Palo (anterior a los jesuitas ya que data del año 1900) y la Gruta de la Virgen de Lourdes (construida por la Compañía de Jesús en 1915), entre sus puntos más representativos.

Este circuito permite a los turistas visitar y conocer la historia de la ciudad, difundiendo la identidad local.

Ascenso al cerro La Cruz: el clásico de Semana Santa

A estas interesantes opciones se suma uno de los recorridos más elegidos por los turistas y vecinos en Semana Santa: el cerro La Cruz.

Este paseo histórico inaugurado en el año 1934 constituye una excelente opción para vecinos y visitantes por la conexión entre naturaleza y espiritualidad.

Su encanto no se limita a lo religioso sino también a los miles de turistas que disfrutan del imponente paisaje que se observa desde La Cruz.

El recorrido cuenta con nuevos miradores, señalización, cartelería específica e instalación de cestos en todo el paseo, habilitado de 8 a 17 hs.

Cabe destacar que el viernes santo desde las 11 hs. se llevará a cabo el tradicional Vía Crucis partiendo desde la base del cerro.

Villa Carlos Paz portal de ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito

Las sierras grandes, la Pampa de Achala y el Parque Nacional Quebrada del Condorito permiten realizar variados circuitos de trekking. En ellos podremos observar una quebrada de 800 metros de profundidad por donde corre el río de los Condoritos como así también la flora y la fauna autóctona, en algunos casos endémicas (únicas en el mundo) como el zorro colorado o el vistoso lagarto verde de Achala.

La observación de un cóndor en su distribución más oriental permitirá al espectador poder volar con su imaginación como acompañando al rey de nuestro cielo, que con sus alas abiertas alcanzan casi tres metros de largo.

Durante Semana Santa, el parque permite el ingreso de visitantes al área Noreste (ingreso principal) para visitar el Balcón Norte y Río de los Condoritos solo con prestadores y guías habilitados.

El ingreso sin guías será solo por el camino 2: Paso de las Piedras y La Trinidad.

Los interesados en visitar el Parque Nacional deberán registrarse previamente, de manera obligatoria, en www.quebradadelcondorito.com.ar.

Circuito Gastronómico en la Costa del Lago

La Costa del Lago de Villa Carlos Paz ya es un clásico de la ciudad que, durante los últimos años y de la mano de importantes inversiones del ámbito privado, se transformó en una visita obligada para quienes disfrutan de la gastronomía de Córdoba en sus diferentes opciones.

El recorrido por este verdadero “polo gastronómico” comienza en el puente Uruguay, a metros de la Municipalidad y se extiende por los 5 kilómetros que bordean el lago San Roque hasta la rotonda del monumento al General Juan Bautista Bustos con opciones gastronómicas de primer nivel para los visitantes que deseen sentarte a desayunar, almorzar, merendar o cenar con una vista inigualable