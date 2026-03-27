Carlos Paz se llena de música y actividades con la Fiesta de los Abuelos

Villa Carlos Paz vuelve a ser sede de la Fiesta Nacional de los Abuelos, un evento que reúne a adultos mayores de distintas provincias y que se desarrolla desde este jueves hasta el domingo en el Hotel Mónaco.

Delegaciones provenientes de provincias como La Rioja, Catamarca, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Chubut ya llegaron a la ciudad y participan de las distintas actividades organizadas en el marco del encuentro.

El hotel funciona como punto central de la fiesta, donde se realizan almuerzos, cenas y propuestas recreativas que incluyen shows artísticos, espectáculos, concursos de talento y la tradicional fiesta de disfraces.

Además, durante las jornadas se llevará a cabo la elección del rey y la reina del evento, una de las actividades más esperadas por los participantes.

La Fiesta Nacional de los Abuelos se realiza desde la década del 90 y se mantiene como uno de los encuentros más convocantes para personas mayores, con el objetivo de compartir, generar vínculos y disfrutar de unos días de integración en la ciudad.