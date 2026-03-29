Carlos Paz se mete entre los destinos más elegidos del país

Villa Carlos Paz se ubicó entre los destinos más buscados por turistas argentinos para Semana Santa 2026, de acuerdo a un informe elaborado por la plataforma Booking.com en base a las búsquedas de alojamientos entre el 2 y el 5 de abril.

La ciudad quedó en el cuarto lugar a nivel país y se consolidó como el destino más elegido dentro de la provincia de Córdoba. El ranking nacional es encabezado por la Ciudad de Buenos Aires, seguida por Mar del Plata y San Carlos de Bariloche, mientras que Puerto Iguazú completa el listado.

Desde el sector turístico destacan que el posicionamiento responde al trabajo sostenido entre el ámbito público y privado, junto a las campañas de promoción que apuntan a mantener a la ciudad dentro de los principales destinos del país.

En este contexto, se espera un alto nivel de ocupación durante el fin de semana largo, con una agenda que combina propuestas religiosas, culturales y recreativas para distintos públicos.