Así será la agenda de Semana Santa con eventos en toda la provincia

Córdoba se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una agenda que combina propuestas religiosas, culturales, deportivas y gastronómicas en distintos puntos de la provincia.

Las actividades se desarrollarán desde fines de marzo hasta los primeros días de abril, con opciones tanto para turistas como para residentes, en un contexto donde el otoño potencia los paisajes serranos.

Entre los eventos más convocantes aparece la Feria Internacional de Artesanías, que se realiza en la ciudad de Córdoba hasta el 5 de abril, junto a celebraciones tradicionales como la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Villa General Belgrano.

La gastronomía también tendrá un rol central, con propuestas como Peperina en Alta Gracia, el Camino del Alfajor en Villa Ciudad Parque y el Festival de la Paella Gigante en Agua de Oro.

En cuanto a las tradiciones religiosas, habrá actividades en distintos destinos, como el Vía Crucis en La Cumbrecita, recorridos por las siete iglesias en Río Cuarto y Brinkmann, y peregrinaciones en Miramar de Ansenuza.

La agenda se completa con eventos culturales y recreativos, como el Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos en Río Ceballos, la Feria del Libro de La Granja y espectáculos musicales en distintos escenarios.

También habrá propuestas deportivas, entre ellas la Maratón Héroes de Malvinas en Oliva y competencias de esquí náutico en San José.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que se trata de uno de los momentos más importantes del calendario, con una oferta que abarca toda la provincia y apunta a distintos perfiles de visitantes.