Córdoba abre sus secretos bajo tierra con recorridos históricos

La Municipalidad de Córdoba puso en marcha una nueva edición de “Córdoba subterránea”, una propuesta que abre el calendario de actividades culturales y turísticas de Semana Santa con recorridos guiados por espacios históricos ubicados bajo la superficie de la ciudad.

La actividad, libre y gratuita, se realizará este lunes 30 de marzo y propone un viaje por sitios arqueológicos de la época colonial que permanecen ocultos bajo tierra.

El circuito incluye las celdas y cisternas del Cabildo Histórico, construidas en 1609 y recuperadas en la década de 1990, además de los sótanos y la antigua imprenta del Museo San Alberto. También se recorrerá la Cripta Jesuítica del Antiguo Noviciado, un espacio del siglo XVIII vinculado a la formación de la Compañía de Jesús.

La programación continuará el 1º de abril con un nuevo itinerario que sumará el enterratorio del Museo San Alberto y los hallazgos subterráneos del Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía.

La propuesta forma parte de una agenda más amplia de actividades que combinan patrimonio, historia y recorridos interreligiosos durante Semana Santa.