Buscan ordenar el alquiler informal en Carlos Paz con controles

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) participó de una reunión de trabajo junto a autoridades municipales y entidades del sector turístico para evaluar avances en los controles sobre el alojamiento informal en la ciudad.

Durante el encuentro se presentaron acciones orientadas a la regularización de la oferta, con el objetivo de ordenar el mercado y garantizar condiciones equitativas para quienes operan dentro del sistema formal.

Desde el sector destacaron la importancia de fortalecer estos controles para mejorar la calidad del destino y brindar mayor seguridad a los turistas que visitan Villa Carlos Paz.

Las partes coincidieron en la necesidad de sostener el trabajo conjunto para avanzar en medidas que permitan encuadrar la actividad y reducir la informalidad.