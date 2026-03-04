Boldrini: «Ya estamos trabajando con la mira en Semana Santa»

El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, acompañó la presentación del balance de la temporada de verano y destacó el trabajo que se hizo entre el sector público y privado de la ciudad.

«Estamos muy agradecidos y dentro del contexto económico del país, que ha sido complejo y con un turista que ha cuidado un poquito más lo económico, hemos tenido una temporada que ha sido buena. Esta lectura es compartida por las cámaras empresarias, los hoteleros, los comerciantes y artesanos y los gastronómicos. Los datos son claros, los datos pueden matar cualquier tipo de relato externo que pueda haber y son contundentes»; dijo el funcionario.

«Carlos Paz trabaja muy bien con el turismo de cercanía, trabaja muy bien con Córdoba Capital, y resulta atractivo para distritos muy importantes como la Provincia de Santa Fe, Capital Federal y Buenos Aires. Hay que sentarse, proponer y tener una agenda en común que nos va beneficiar a todos. Este año, nos enfocamos mucho sobre el deporte y vamos a tener un importante calendario de eventos que tienen un efecto derrame importantísimo para la ciudad, sumado a los congresos y las ferias»; añadió.

Consultado sobre las perspectivas para Semana Santa, Boldrini dijo: «Estamos saliendo a promocionar lo que es Semana Santa. Vamos a tener presencia en Mendoza, en Termas de Río Hondo y vamos a tener un buen movimiento seguramente. También tenemos el fin de semana largo de marzo y está claro que, más allá del ahorro de la familia argentina, lo cierto es que nos visita todo el país y las ganas de salir nunca se pierden. Nosotros tenemos que estar preparados para todos los fin de semana, no solamente los largos o Semana Santa, sino que también para los normales».