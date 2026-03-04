Más de 450 mil turistas visitaron la ciudad durante el último verano

Villa Carlos Paz volvió a confirmar su liderazgo como uno de los destinos más elegidos del país. Más de 450 mil turistas visitaron la ciudad durante la temporada de verano 2026, lo que ratificó su posicionamiento y el impacto de una propuesta que combina naturaleza, servicios e infraestructura de calidad.

En las instalaciones del Hotel Pinares Panorama, se presentó el informe turístico de la temporada 2026 con la presencia del intendente Esteban Avilés; el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini; funcionarios municipales, la presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (ASHOGA), Carolina Sacilotto; el presidente de la Cámara de Turismo, Cristian Metrebián, Cecilia Gerreño, representante de la AHT, empresarios del ámbito teatral, asociaciones de artesanos de Villa Carlos Paz, prestadores turísticos y medios de comunicación.

El dato más destacado del informe presentado fue el relacionado con la satisfacción del turista que fue de 4.8 (sobre 5 puntos), con un 96% de los turistas que calificó su estancia en la ciudad por encima de los 4 puntos, un reflejo del reconocimiento de los visitantes hacia la calidad de los servicios, a la diversidad de sus atractivos y el trabajo sostenido y cuidado del destino.

«Acá la responsabilidad por estos números de la temporada es de todos. Es la comunidad de Carlos Paz la que debe llevarse el aplauso. La temporada pasada tuvimos un 4,6 % de satisfacción y hoy tenemos 4,8 %»; detalló el intendente Avilés, quien agregó: «Más del 96 % de los turistas que vinieron a la ciudad nos dieron la máxima calificación. Esto habla de una comunidad solidaria, responsable y con conciencia turística. Somos los mejores anfitriones del país. Hemos liderado la plaza a nivel provincial por lejos y entre las ciudades más importantes de la Argentina. Tenemos un liderazgo a nivel turístico que debemos seguir consolidando en conjunto, sector público y sector privado».

Sierras, lago, ríos y atardeceres que se vuelven postales diarias conforman el escenario que define la identidad de la ciudad. La costa del lago San Roque, las costa de los ríos, las caminatas nocturnas al Cerro de la Cruz y los espacios verdes como el Parque Estancia La Quinta fueron protagonistas de una temporada donde la naturaleza no es complemento: es esencia.

Esa belleza diversa convive con una infraestructura consolidada que potencia la experiencia del visitante. Más de 80 obras de teatro en cartelera, el Carnaval y sus comparsas, el Rally Provincial, los Premios Carlos, Aventura VCP, Culturarte en distintos espacios de la ciudad y una gastronomía en constante crecimiento, conformaron una agenda amplia y de calidad. Naturaleza y entretenimiento se integran así en una combinación equilibrada que distingue a Carlos Paz.

La calidad hotelera, la infraestructura de servicios y la atención característica del carlospacense consolidan esa experiencia integral donde el visitante encuentra paisaje, propuestas y comodidad en un mismo destino.

En la ocasión, el Centro Inteligente de Datos Turísticos brindó los siguientes detalles sobre turismo, teatros, gastos e impacto económico correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 en la ciudad de Villa Carlos Paz:

Promedio ocupación enero y febrero: 70% con picos del 95% en carnaval.

Pernoctación promedio: 5.4 noches (4 a 7 noches).

Impacto económico: 449 mil millones de pesos (alojamiento, gastronomía, teatro, entretenimiento, transporte y compras).

Tasa de fidelización: 68% nos visitaron anteriormente (7 de cada 10 turistas ya conocían el destino). Alto nivel de satisfacción y lealtad a la marca ciudad.