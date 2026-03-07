Córdoba recibió 6,7 millones de turistas y lideró el verano argentino

La provincia de Córdoba cerró la temporada de verano con alrededor de 6.750.000 turistas movilizados, reafirmando su posición como uno de los destinos más visitados de Argentina.

El movimiento turístico generó un impacto económico superior a los 1.733 millones de pesos, con un gasto promedio diario por visitante que superó los 120 mil pesos, contemplando alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras.

Entre las regiones más concurridas se destacaron los valles de Punilla y Calamuchita, que cada verano concentran gran parte de la demanda turística gracias a su oferta de naturaleza, espectáculos y actividades culturales.

Los grandes eventos, motor del verano

Uno de los rasgos centrales de la temporada fue el protagonismo de los grandes eventos culturales y musicales, que funcionaron como motores de convocatoria turística en distintos puntos de la provincia.

Entre los encuentros más convocantes se destacaron el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia, el Cosquín Rock y el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

También tuvieron gran participación eventos como la Fiesta más Dulce del País en Arroyito, el Festival Nacional del Trigo en Leones y el Festival Internacional de Peñas de Villa María, entre otros.

Estas celebraciones generaron un importante movimiento económico en cada localidad, movilizando servicios turísticos, comercio, producción local y empleo, además de fortalecer las actividades vinculadas a la cultura, el espectáculo y la gastronomía.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el rol de estos eventos en el crecimiento del sector.

“Córdoba volvió a demostrar que es uno de los destinos más elegidos del país. Los grandes eventos se consolidaron como el epicentro de la convocatoria y reflejan cómo la economía naranja crece en toda la provincia, generando oportunidades, movimiento económico y puestos de trabajo en cada región”, señaló.

Córdoba, con agenda activa todo el año

La diversidad de paisajes, la calidad de los servicios turísticos y la agenda permanente de espectáculos continúan posicionando a Córdoba como un destino activo durante todo el año.

En las próximas semanas la provincia mantendrá una intensa programación de eventos. El 8 de marzo el estadio Mario Alberto Kempes recibirá a Alejandro Sanz, mientras que el 11 de marzo se presentará Chayanne en el estadio de Instituto.

El 20 y 21 de marzo el Kempes volverá a ser escenario del espectáculo de Tini con su “Futttura World Tour”, y el 22 de marzo se disputará L’Étape Argentina by Tour de France, con recorrido por las sierras.

La agenda continuará en abril con los shows de Ricky Martin y Jorge Drexler, consolidando a Córdoba como una de las principales plazas del país para el turismo de eventos.