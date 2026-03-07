Villa Carlos Paz salió a buscar turistas en Paraguay

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz participó de un evento internacional realizado en Asunción, Paraguay, donde se promocionó el destino ante agencias de viaje y representantes del sector turístico.

La presentación estuvo orientada especialmente al turismo estudiantil y al turismo individual, dos segmentos clave para la actividad turística de la ciudad.

El encuentro reunió a más de 30 agencias de viaje y 30 instituciones, y durante la jornada se anunció la llegada de dos vuelos charter que arribarán a Córdoba en noviembre con estudiantes paraguayos.

“Estamos muy contentos con el resultado del evento. El trabajo que se ha realizado hasta ahora está dando sus frutos”, señaló Cristian Gómez, representante de la Cámara de Turismo.

Según explicó, los primeros grupos de estudiantes de Paraguay llegarán a Villa Carlos Paz el 24 y el 27 de noviembre, lo que marca un nuevo impulso para el turismo internacional que recibe la ciudad.

La promoción se realizó en conjunto con la empresa mayorista Block Travels, representada en Paraguay por David Bellocco, y contó además con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo.

También participaron Diego Puente, director de Visit Córdoba, y Rocío Fernández, directora comercial de la Embajada de Argentina en Paraguay, junto al secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini.

Desde la Cámara de Turismo destacaron que el objetivo es seguir posicionando a Villa Carlos Paz como uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica, fortaleciendo la llegada de visitantes internacionales.