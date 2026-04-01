Carlos Paz espera un fuerte movimiento turístico en Semana Santa

TURISMO

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 1/4/2026 · 19:53 hs

Córdoba ya registra un promedio de reservas del 70% de cara al fin de semana largo de Semana Santa, que se extenderá del 2 al 5 de abril, según un relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo.

El nivel de ocupación varía según el destino, con picos del 100% en Villa Ciudad América. También se destacan Colonia Caroya (90%), Capilla del Monte (80%), Alta Gracia (78%), Miramar de Ansenuza (71%) y Villa General Belgrano junto a Potrero de Garay (70%). En tanto, Nono alcanza el 61% y Villa Carlos Paz el 60%.

Desde el organismo provincial señalaron que las cifras permiten proyectar un importante movimiento turístico en toda Córdoba durante el denominado “finde XXL”.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sostuvo que “las expectativas son muy buenas” y destacó la diversidad de propuestas que ofrece la provincia, combinando naturaleza, gastronomía, eventos y actividades religiosas.

La agenda incluye festivales, ferias, espectáculos, visitas guiadas y actividades al aire libre en distintos puntos del territorio. Entre los eventos más convocantes se encuentra la Feria Internacional de Artesanías en la ciudad de Córdoba.

En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano será sede de la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, mientras que en Alta Gracia se desarrollará una nueva edición de Peperina.

También habrá propuestas como el Camino del Alfajor en Villa Ciudad Parque, el Festival de la Paella Gigante en Agua de Oro, la Fiesta del Cosmos y la Jardinería en Villa Giardino, el Encuentro de Pintores Paisajistas en Jesús María y el Festival del Fernet en Cosquín.

Las actividades religiosas tendrán un rol central, con Vía Crucis en La Cumbrecita, recorridos de las siete iglesias en distintas ciudades, peregrinaciones y circuitos vinculados al turismo de fe, especialmente en la región de Traslasierra con el legado del Cura Brochero.

Además, el movimiento turístico se verá potenciado por el partido entre Talleres y Boca Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes, que contará con público visitante.