Peperina cumple 10 años con más de 150 productores

TURISMO

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 1/4/2026 · 12:08 hs

Alta Gracia se prepara para celebrar la décima edición del festival gastronómico Peperina, un evento que combina cocina, música y actividades para toda la familia.

La propuesta se desarrollará del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de más de 150 chefs, productores y emprendedores del sector gastronómico, agroalimentario y agroindustrial.

Entre los participantes habrá 11 productores cordobeses que formarán parte a través del programa “CBA, Vidriera Productiva”, impulsado por el Ministerio de Bioagroindustria, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de economías regionales.

Durante el festival se ofrecerán alimentos regionales, bebidas artesanales y productos gourmet, en una feria que se consolidó como una de las más importantes del país en su rubro.

Además, el evento permitirá a los expositores generar vínculos comerciales, posicionar sus marcas y acercar sus productos a nuevos públicos en un escenario de alcance nacional.

En sus diez años de trayectoria, Peperina pasó de ser una iniciativa local a convertirse en un encuentro gastronómico de referencia, con reconocimiento en el sector y fuerte impacto turístico en la región.