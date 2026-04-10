Por primera vez, egresados extranjeros elegirán Carlos Paz

Villa Carlos Paz recibirá por primera vez a estudiantes extranjeros en el marco del turismo estudiantil, tras el lanzamiento de una nueva marca impulsada por la Agencia Córdoba Turismo.

El anuncio se realizó este viernes en el Centro de Convenciones del complejo Ferial, donde se presentó “Turismo Estudiantil”, un producto que busca consolidar y potenciar este segmento clave para la provincia.

Según se informó, contingentes de Chile y Paraguay comenzarán a llegar en las próximas etapas, marcando un paso hacia la internacionalización de una actividad que históricamente estuvo enfocada en el turismo nacional.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que Carlos Paz concentra el 95% del alojamiento de estudiantes que visitan la provincia, consolidándose como el principal destino del país en este rubro.

El turismo estudiantil moviliza cada año a miles de jóvenes y representa un motor económico clave, con impacto directo en el empleo y en la actividad durante meses fuera de temporada.

Con esta iniciativa, la provincia busca ampliar el alcance del segmento, atraer nuevos mercados y fortalecer el posicionamiento de Córdoba y Carlos Paz a nivel regional.