Postales de un sábado a puro motor en Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivió este sábado una jornada marcada por el rugir de los motores con el inicio del IV Automoto Festival, que convocó a una gran cantidad de vecinos, turistas y familias en la costanera.

Durante el día, el evento ofreció exhibiciones de autos y motos, además de distintas propuestas recreativas que generaron un clima de encuentro y entretenimiento al aire libre.

La actividad se desarrolló en el sector de la costanera comprendido entre Gobernador Ferreyra y Artigas, donde el público recorrió los stands y disfrutó de una jornada distinta.

El festival continuará este domingo con nuevas actividades y propuestas para seguir convocando a quienes eligen disfrutar de la ciudad durante el fin de semana.