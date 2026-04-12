Eventos en la costanera

Postales de un sábado a puro motor en Carlos Paz

El Automoto Festival reunió a vecinos y turistas en una jornada con gran convocatoria y actividades para toda la familia
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Turismo
domingo, 12 de abril de 2026 · 10:13

Villa Carlos Paz vivió este sábado una jornada marcada por el rugir de los motores con el inicio del IV Automoto Festival, que convocó a una gran cantidad de vecinos, turistas y familias en la costanera.

Durante el día, el evento ofreció exhibiciones de autos y motos, además de distintas propuestas recreativas que generaron un clima de encuentro y entretenimiento al aire libre.

La actividad se desarrolló en el sector de la costanera comprendido entre Gobernador Ferreyra y Artigas, donde el público recorrió los stands y disfrutó de una jornada distinta.

El festival continuará este domingo con nuevas actividades y propuestas para seguir convocando a quienes eligen disfrutar de la ciudad durante el fin de semana.

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