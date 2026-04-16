Tanti logró mejoras impositivas para los alojamientos turísticos

La Municipalidad de Tanti logró una serie de mejoras impositivas para los alojamientos turísticos durante la temporada baja. Se mantuvo una importante reunión de trabajo con autoridades de la Agencia Córdoba Turismo y la Administración Provincial de Recursos Hídricos con el objetivo de avanzar en aspectos clave vinculados a la regularización de la actividad.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto a equipos técnicos, quienes abordaron las nuevas reglamentaciones relacionadas con los alojamientos turísticos y el uso del recurso hídrico.

En este marco, se logró avanzar en una propuesta concreta para la implementación de un esquema de canon más equitativo, vinculado al consumo real de agua de cada establecimiento, en reemplazo de montos fijos anuales. Esta medida contempla la estacionalidad propia de la actividad turística y ya fue publicada en el Boletín Informativo de la Provincia.

Asimismo, se acordó desarrollar un plan de trabajo conjunto orientado a fortalecer los circuitos turísticos naturales y culturales, con el objetivo de continuar consolidando a Tanti como un destino de excelencia en el Valle de Punilla.

Desde el municipio, se destacó la importancia del trabajo articulado con los organismos provinciales y el acompañamiento permanente a los prestadores turísticos locales, promoviendo el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas.