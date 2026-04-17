Tanti impulsa su turismo con participación del sector

La localidad de Tanti dio un paso en la planificación de su desarrollo turístico con la realización del primer Taller de Diagnóstico, que reunió a más de 70 prestadores del sector en la Universidad Popular.

La actividad tuvo como eje la construcción de un Mapa de Oportunidades Turísticas, una herramienta que busca ordenar y potenciar el crecimiento del destino a partir del análisis colectivo.

Durante la jornada, los participantes trabajaron en mesas junto a equipos técnicos de la Facultad de Turismo de la Universidad Provincial de Córdoba, donde abordaron fortalezas, desafíos e identidad local.

El encuentro marcó el inicio de un proceso de planificación estratégica orientado a consolidar la oferta turística de Tanti, con la participación directa de actores vinculados a la actividad.

La iniciativa apunta a generar lineamientos que permitan mejorar la competitividad del destino y fortalecer su posicionamiento dentro del corredor turístico de Punilla.