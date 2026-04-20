Córdoba apuesta a reactivar el centro con una noche especial

Córdoba vivirá este viernes 24 una nueva edición de “La noche de las galerías y las peatonales”, una propuesta que transformará el centro en un gran corredor cultural, comercial y gastronómico con actividades gratuitas para todo público.

La iniciativa se desarrollará de 19 a 00 horas en la peatonal 9 de Julio, entre San Martín y Jujuy, con la participación de comercios, galerías e instituciones que abrirán sus puertas con propuestas especiales.

Durante la jornada habrá música en vivo, coros, intervenciones teatrales y circenses, exposiciones y actividades recreativas, además de promociones comerciales y beneficios en compras.

El evento es impulsado por comerciantes del área central junto a la Cámara de Comercio, con el acompañamiento de la Municipalidad y la Provincia, en una apuesta por reactivar el movimiento en el microcentro y recuperar el protagonismo de las galerías y peatonales.

Además de los espectáculos en distintos escenarios, la propuesta incluye recorridos y actividades que invitan a redescubrir el centro desde una mirada cultural y turística, combinando arte, historia y consumo en un mismo espacio.