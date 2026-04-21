Acuerdo para potenciar ferias y emprendimientos en Traslasierra

San Alberto impulsa su desarrollo local
Acuerdo para potenciar ferias y emprendimientos en TraslasierraLa Provincia firmó convenios con municipios para mejorar infraestructura, financiar proyectos y fortalecer la comercialización en espacios de economía social.
La Provincia de Córdoba avanzó en un esquema de fortalecimiento de la economía social en el departamento San Alberto, con la firma de un convenio junto a intendentes y jefes comunales para potenciar ferias y paseos en distintas localidades de Traslasierra.
El acuerdo fue suscripto en Villa Cura Brochero por el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, junto a autoridades de Mina Clavero, Nono, Las Rabonas, Panaholma, Ambul, Las Calles, San Lorenzo y Arroyo Los Patos.
La iniciativa permitirá mejorar equipamiento e infraestructura de los espacios feriales, brindar capacitaciones para emprendedores y equipos locales, y facilitar el acceso a financiamiento a través del Banco de la Gente y aportes no reintegrables.
Además, contempla herramientas para formalizar emprendimientos mediante el monotributo social y acciones de visibilización orientadas a fortalecer la comercialización de productos.
El programa provincial ya se implementa en 32 municipios y comunas del noroeste cordobés, alcanzando a 48 ferias y paseos. La propuesta busca impulsar el desarrollo económico local, fomentar el autoempleo y consolidar estos espacios como puntos de encuentro y comercialización.
Durante la jornada, el ministro recorrió el Paseo de Artesanos “Cura Gaucho” en Villa Cura Brochero, donde se prevén mejoras en equipamiento, y visitó el emprendimiento de panificación sin gluten “Hilares” en Nono, que recibió apoyo técnico y económico para su formalización.
También se entregaron créditos del Banco de la Gente en distintas localidades y se visitó en Panaholma a una comunidad de pueblos originarios, donde se acompaña a artesanos textiles con aportes para fortalecer su producción.