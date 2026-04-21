Acuerdo para potenciar ferias y emprendimientos en Traslasierra

La Provincia de Córdoba avanzó en un esquema de fortalecimiento de la economía social en el departamento San Alberto, con la firma de un convenio junto a intendentes y jefes comunales para potenciar ferias y paseos en distintas localidades de Traslasierra.

El acuerdo fue suscripto en Villa Cura Brochero por el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, junto a autoridades de Mina Clavero, Nono, Las Rabonas, Panaholma, Ambul, Las Calles, San Lorenzo y Arroyo Los Patos.

La iniciativa permitirá mejorar equipamiento e infraestructura de los espacios feriales, brindar capacitaciones para emprendedores y equipos locales, y facilitar el acceso a financiamiento a través del Banco de la Gente y aportes no reintegrables.

Además, contempla herramientas para formalizar emprendimientos mediante el monotributo social y acciones de visibilización orientadas a fortalecer la comercialización de productos.

El programa provincial ya se implementa en 32 municipios y comunas del noroeste cordobés, alcanzando a 48 ferias y paseos. La propuesta busca impulsar el desarrollo económico local, fomentar el autoempleo y consolidar estos espacios como puntos de encuentro y comercialización.

Durante la jornada, el ministro recorrió el Paseo de Artesanos “Cura Gaucho” en Villa Cura Brochero, donde se prevén mejoras en equipamiento, y visitó el emprendimiento de panificación sin gluten “Hilares” en Nono, que recibió apoyo técnico y económico para su formalización.

También se entregaron créditos del Banco de la Gente en distintas localidades y se visitó en Panaholma a una comunidad de pueblos originarios, donde se acompaña a artesanos textiles con aportes para fortalecer su producción.