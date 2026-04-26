Córdoba fue sede del CAT Women Summit con fuerte convocatoria

Con una amplia participación, se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba el CAT Women Summit – capítulo Córdoba, una jornada impulsada por la Cámara Argentina de Turismo orientada a promover el liderazgo, la innovación y el desarrollo profesional de las mujeres en el sector.

La apertura estuvo encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y la titular de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, quienes destacaron la importancia de generar espacios de intercambio para fortalecer el rol de las mujeres en la actividad.

Bajo el lema “El poder del liderazgo creativo”, el evento convocó a referentes de distintas provincias que compartieron experiencias y analizaron los desafíos actuales del turismo, con foco en modelos de gestión más colaborativos, sostenibles, tecnológicos e inclusivos.

Durante su intervención, Capitani señaló que “para Córdoba es muy valioso ser sede de este tipo de encuentros que ponen en agenda el liderazgo femenino y los nuevos desafíos del turismo”, y remarcó que estos espacios aportan una mirada innovadora y federal para el desarrollo del sector.