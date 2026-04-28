Así verán los estudiantes la belleza del lago San Roque

La ciudad de Villa Carlos Paz continúa fortaleciendo su propuesta turística con la inauguración de un nuevo «punto panorámico» en la costanera del lago San Roque. Se incorporó además un cartel que fue concebido para lograr un contraste visual favorable con el entorno de la naturaleza, potenciando así la calidad de las fotografías que realizan los visitantes.

Además, su instalación responde a una política de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El secretario de Turismo, Deporte, Cultura e Innovación, Sebastián Boldrini, destacó que este nuevo espacio se ubica en un sector estratégico, hacia el final de la costanera, una zona que en los últimos años ha crecido con una fuerte impronta gastronómica y de entretenimiento. «Es una opción más para los turistas que nos visitan, pero también está pensado especialmente para los estudiantes que llegan masivamente a la ciudad entre septiembre y diciembre»; explicó el funcionario, quien subrayó la importancia de generar espacios atractivos para este segmento clave del turismo local.

El cartel presenta un diseño diferente al de otros puntos similares existentes.

En este sentido, Boldrini remarcó que la obra fue posible gracias al sistema de padrinazgo, una ordenanza municipal que permite a empresas y particulares colaborar económicamente en la realización de obras en espacios públicos. En este caso, participaron diversas agencias de viajes y empresarios turísticos, cuyos aportes hicieron viable la concreción del proyecto.

«Cuando los costos son elevados, la participación conjunta entre el Estado y el sector privado facilita mucho poder llevar adelante este tipo de iniciativas»; señaló el funcionario.

Finalmente, adelantó que existe una «buena recepción» por parte de empresarios locales para continuar desarrollando proyectos similares, lo que abre la puerta a nuevas intervenciones urbanas que apunten a seguir posicionando a la ciudad.