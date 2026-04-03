Más de cuatro mil personas harán el Vía Crucis en el Cerro de la Cruz

Una multitud participó del Vía Crucis en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz, en el marco de las actividades previstas por la celebración de la Semana Santa. Se estima que más de 2000 personas hicieron el recorrido en horas de la mañana y la cifra podría duplicarse hacia la tarde, lo que convierte al paseo en uno de los más elegidos por vecinos y turistas.

Debido al movimiento que se registra durante este fin de semana extra largo, se dispuso un operativo especial con participación de los guías municipales, bomberos y el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

Jessica Rodríguez es guía del cerro y contó a EL DIARIO: «Tenemos más de 1600 personas en el sendero que ascienden hasta la Cruz y es un día bastante concurrido. Desde temprano que tenemos esta concurrencia y es una constante, creemos que pueden subir entre tres y cuatro mil personas en el día de hoy. Estamos atentos para responder ante cualquier eventualidad o necesidad».