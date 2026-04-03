Qué hacer este fin de semana en Córdoba por Semana Santa

TURISMO

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 3/4/2026 · 19:55 hs

La ciudad de Córdoba ofrece una variada agenda de actividades para este fin de semana largo de Semana Santa, con propuestas que combinan turismo religioso, cultura y recorridos históricos.

Entre las opciones destacadas aparece el circuito “El paso del Cura Brochero por la ciudad”, que se realizará tanto el sábado como el domingo desde las 10, con salida desde la Oficina de Información Turística del Cabildo. El recorrido incluye sitios emblemáticos vinculados a la historia del santo cordobés.

Durante ambas jornadas también habrá apertura especial del Museo Juan de Tejeda, con visitas guiadas entre las 10 y las 20, además de recorridos por la histórica casa y ascensos al campanario con vistas panorámicas del centro.

El sábado por la noche, a las 20, el Teatro Comedia será escenario de la obra “Brochero, Camino y silencio”, a cargo del Ballet Municipal. La función es gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

Para el domingo, además de las visitas guiadas, se suma la Feria Internacional de Artesanías, con participación del Museo Iberoamericano de Artesanías.

Otra de las propuestas será “El sonido de las campanas”, un recorrido por templos del centro que comenzará a las 17:30 y culminará con un concierto coral en la Catedral, como cierre de las actividades.