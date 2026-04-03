Todo lo que podrá hacerse en Villa Carlos Paz en Semana Santa

La ciudad de Villa Carlos Paz vive una Semana Santa con múltiples propuestas culturales, religiosas y recreativas para disfrutar en familia. El fin de semana extra largo arrancó en el día de ayer con las actividades conmemorativas por la gesta de Malvinas y el homenaje a los veteranos y caídos de la guerra.

Para este viernes 3 de abril se anunció el Vía Crucis en el Cerro La Cruz, que tendrá su continuidad con las peregrinaciones dispuestas por la Parroquia San José (Santa Fe 1762) a partir de las 19,15 horas; la Parroquia del Niño Dios a las 19:30 hs. y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, desde las 20 horas (General Paz 120).

A las 21 horas, está prevista la Misa Criolla en la esquina de 9 de Julio y Alem.

El sábado 4 de abril, en tanto, se podrá realizar un avistaje de aves en la costanera del lago San Roque (Avenida Illia esquina Artigas) desde las 9 horas y al mediodía, se disfrutará de la cuarta edición de la Feria de Coleccionismo «Carlos Paz sin escalas» en las instalaciones de Green Paradise.

En horas de la tarde, a las 17,30 horas, se dejará inaugurado el nuevo cartel turístico de Villa Carlos Paz en Av. Illia esquina Beethoven y a las 20,30 horas, comenzarán la vigilia pascual en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

El domingo 5 de abril, desde las 10 horas, dará inicio la Misa de Pascua en los Jardines Municipales (Liniers 50), continuará la muestra de coleccionismo y a partir de las 18 horas, habrá una celebración evangélica en los Jardines Municipales.

A estas actividades, se suma una variada cartelera de teatro y espectáculos en vivo.

Paseos turísticos imperdibles para Semana Santa 2026

Parque Estancia La Quinta y Circuito de Turismo Religioso: Disfrutá de un recorrido por la historia jesuita en el Parque Estancia La Quinta, con visitas guiadas gratuitas de lunes a domingo y horarios de 10, 11:30 y 14:30 hs. Además, podés explorar el nuevo circuito religioso de barrio La Quinta y el memorial de Ernesto Sábato. Este lugar cuenta con una rica historia desde 1906 y es reconocido por sus bellas especies arbóreas y paisajes. ¡Un paseo para conectar con la historia y naturaleza!

Ascenso al Cerro La Cruz: Uno de los recorridos más elegidos en Semana Santa. Desde este cerro, disfrutás de una vista panorámica increíble de la ciudad y la espiritualidad del Vía Crucis.

Portal de ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito: Realizá trekking por las sierras y observá cóndores y fauna autóctona. Durante Semana Santa, el ingreso es exclusivo con guías habilitados.