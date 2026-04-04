Postales únicas desde el cerro de la Cruz en Carlos Paz

El cerro de la Cruz volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos de Villa Carlos Paz durante Semana Santa. A lo largo del viernes, una gran cantidad de vecinos y turistas realizaron el ascenso en el marco del tradicional Vía Crucis, generando un movimiento sostenido desde las primeras horas del día.

Durante toda la jornada, el sendero se mantuvo con presencia constante de personas. Familias, grupos de amigos y visitantes avanzaron hacia la cima en un recorrido que combinó la experiencia religiosa con el contacto con la naturaleza.

Las postales que dejó el día mostraron un cerro activo, con tramos del camino ocupados por quienes realizaban la caminata, descansaban o se detenían a contemplar la vista panorámica de la ciudad. La escena se repitió de manera continua hasta entrada la tarde.

El operativo de seguridad y asistencia acompañó el desarrollo de la actividad, con presencia de personal en distintos sectores del recorrido para garantizar el orden y la circulación.

El movimiento en el cerro se integró a un fin de semana con alta actividad en toda la ciudad, donde también se registró una fuerte presencia de público en la zona céntrica y en las distintas propuestas culturales y recreativas.