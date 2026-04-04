Semana Santa a pleno: la peatonal explotó de gente y sigue el movimiento

La ciudad vive un fin de semana extra largo con alta convocatoria turística y una agenda cargada de actividades. Tras un viernes marcado por celebraciones religiosas y gran participación, este sábado y domingo continúan las propuestas para vecinos y visitantes.

La noche del viernes mostró una postal contundente: la peatonal céntrica se vio colmada, con una circulación constante de personas que recordó a los picos de la temporada de verano. Bares, comercios y espacios públicos registraron una fuerte presencia de turistas.

La actividad religiosa fue uno de los ejes centrales. La Misa Criolla, realizada en pleno centro, convocó a una gran cantidad de asistentes. También hubo importante movimiento en el Cerro de la Cruz, con peregrinaciones y visitas durante toda la jornada.

Para este sábado, la agenda incluye desde temprano el avistaje de aves en la costanera del lago San Roque. Al mediodía se desarrolla la feria de coleccionismo “Carlos Paz sin escalas”, mientras que por la tarde se realizará la inauguración de un nuevo cartel turístico. Por la noche, tendrá lugar la vigilia pascual en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

El domingo continuará la programación con la Misa de Pascua en los Jardines Municipales por la mañana y una celebración evangélica por la tarde. En paralelo, se mantiene la oferta teatral y de espectáculos en distintos puntos de la ciudad.

Entre los recorridos más elegidos se destacan el ascenso al Cerro de la Cruz, el Parque Estancia La Quinta con sus visitas guiadas y el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, que durante estos días requiere ingreso con guías habilitados.