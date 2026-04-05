Capilla del Monte celebró Pascuas con juegos en la Calle Techada

Semana Santa con propuestas para toda la familia
Capilla del Monte celebró Pascuas con juegos en la Calle TechadaLa actividad se desarrolló en la Calle Techada y convocó a vecinos y turistas con una propuesta pensada para los más chicos
En el marco de las celebraciones por Semana Santa, Capilla del Monte llevó adelante una actividad recreativa en la Calle Techada que reunió a familias, vecinos y turistas en una jornada orientada a los más pequeños.
La propuesta consistió en la tradicional búsqueda del Conejo de Pascua, una iniciativa pensada para generar espacios de encuentro y entretenimiento durante el fin de semana largo.
A lo largo de la actividad, niños y niñas participaron de juegos y recorridos, acompañados por sus familias, en un ambiente festivo que se extendió durante gran parte de la jornada.
Desde el municipio destacaron la convocatoria y agradecieron la participación tanto de residentes como de visitantes, quienes se sumaron a la iniciativa en uno de los puntos más concurridos de la localidad.
La actividad formó parte de la agenda turística y cultural organizada para Semana Santa en Capilla del Monte.